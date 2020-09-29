شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: 20% من النوبات القلبية القاتلة بسبب التدخين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية باليوم العالمي للقلب، ببرامج للتوعية من المخاطر التي تسبب الأزمات القلبية، والأنظمة الصحية للحفاظ على سلامة القلب.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن التبغ والتدخين يتسبب في 20% من النوبات والأزمات القلبية القاتلة، مؤكدة ضرورة التوقف عن التدخين.

وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للحفاظ على القلب وهي: الحفاظ على وزن الجسم والحرص على تناول الغذاء الصحي، وتقليل من استخدام الملح في الطعام، وممارسة الرياضة بصفة منتظمة والابتعاد عن التدخين.