شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري نفسي: هذه أعراض إصابة طفلك بصدمة نفسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورة إيمان الريس، استشاري نفسي، إن الصدمات النفسية قد تصيب الأطفال والكبار على حد سواء بسبب المشاكل الاسرية أو حوادث الطرق، لافتة إلى أن الصدمات النفسية تؤدي إلى جرح نفسي، وبالتالي يتصرف الطفل بطريقة مبالغ فيها أو طريقة غريبة.

وأضافت «الريس»، خلال مداخلة هاتفية مع إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، ببرنامج «عيادة ten»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية يصابون ببعض الأعراض، مثل التبول اللا إرادي أو الانطواء أو أرق النوم أو وجود صعوبة في التنفس، أو وجود صعوبة في الكلام.

وتابعت أن معظم الصدمات قبل سن الـ 3 سنوات قد يناسها الطفل دون علاج نفسي، ولكن بعد هذا السن لا يستطيع الطفل أن ينسى هذه الصدمات بمفرده، ويكون في حاجة لمساعدة طبيب نفسي.