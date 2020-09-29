شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري نفسي: هذه أعراض إصابة طفلك بصدمة نفسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتورة إيمان الريس، استشاري نفسي، إن الصدمات النفسية قد تصيب الأطفال والكبار على حد سواء بسبب المشاكل الاسرية أو حوادث الطرق، لافتة إلى أن الصدمات النفسية تؤدي إلى جرح نفسي، وبالتالي يتصرف الطفل بطريقة مبالغ فيها أو طريقة غريبة.
وأضافت «الريس»، خلال مداخلة هاتفية مع إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، ببرنامج «عيادة ten»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية يصابون ببعض الأعراض، مثل التبول اللا إرادي أو الانطواء أو أرق النوم أو وجود صعوبة في التنفس، أو وجود صعوبة في الكلام.
وتابعت أن معظم الصدمات قبل سن الـ 3 سنوات قد يناسها الطفل دون علاج نفسي، ولكن بعد هذا السن لا يستطيع الطفل أن ينسى هذه الصدمات بمفرده، ويكون في حاجة لمساعدة طبيب نفسي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,955
-
تعافي
95,586
-
وفيات
5,901
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري نفسي: هذه أعراض إصابة طفلك بصدمة نفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.