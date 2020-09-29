شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزي في ضحايا حادث تحطم طائرة النقل التابعة لسلاح الجو الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن خالص التعازي في ضحايا حـادث تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني، ما أسفر عن وفاة ٢٦ وإصابة شخص.

وأكد البيان وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب أوكرانيا في ذلك الحادث الأليم، مُتمنياً سرعة الشفاء للمصاب، ومُعرباً عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الأوكراني الصديق لهذا الموقف الصعب.