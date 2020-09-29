شكرا لقرائتكم خبر عن تكليفات السيسي لرئيس الوزراء: النهوض بالقطاع الصحى وتطوير طريق إسكندرية الزراعى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، العديد من الرسائل الهامة خلال جولته التفقدية بمحافظ كفر الشيخ، منها مشروع تبطين وتأهيل الترع بالمحافظة، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة النهوض بالقطاع الصحى، وإقامة صرحين طبيين عظيمين بالمحافظة بتكلفة 3 مليارات جنيه، ووضع خطة عاجلة لتطوير طريق إسكندرية الزراعى.

في الانفوجراف التالي نستعرض أهم الرسائل التى بعث بها رئيس الوزراء خلال جولته اليوم بمحافظة كفر الشيخ:



