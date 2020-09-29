شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تتسلم الطائرة الثانية عشرة والأخيرة من طراز A220-300 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، الطائرة الثانية عشرة والأخيرة من طراز A220-300 بحروف تسجيل SU-GFI والتي تسلمتها مصر للطيران من مصنع شركة آيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا من إجمالي 12 طائرة، تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام تباعًا وذلك في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية، يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني باستمرار تطوير وتحديث أسطول الناقل الوطني مصر للطيران.

وقد صرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه من المتوقع أن يحقق أسطول الطيران المصري الذي يخدم مصر خلال السنوات الـ20 المقبلة نموًا بمعدل ضعفين ونصف (2.5) بالنسبة للطائرات عريضة الهيكل وطائرات الممر الواحد .

ومن جانبه صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن مصر للطيران تعتبر أول ناقل جوي مشغل للطرازين الايرباص A320Neo وA220-300معًا داخل أسطولها علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا.

جدير بالذكر أن طائرة مصر للطيران من طراز 300-A220 سعة مقعدية 140 راكبًا وخدمات الإنترنت علي متن الطائرة، وراحة فائقة للعملاء، كما تتسم بنوافذها الكبيرة فى كل صف مقاعد، حيث ضوء طبيعى أكبر لكل مسافر، وتعمل الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضًا على تعزيز رفاهية الركاب.