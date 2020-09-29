شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشئون الخارجية: أمير الكويت كان محبا لمصر وشعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير منير زهران رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -والذى وافته المنية اليوم الثلاثاء- كان محبا لمصر وشعبها على مر سيرته الذاتية ومنذ أن كان وزيرا للخارجية وحتى توليه إدارة دولة الكويت.

وأكد رئيس المجلس -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الثلاثاء، ناعيا أمير الكويت- أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان حريصا على وحدة كلمة العرب وعلى تبنيهم مواقف متناسقة ومؤيدة للأهداف العربية التي سعينا جميعا لتحقيقها منذ إنشاء جامعة الدول العربية وحتى يومنا هذا.

وتابع: "كان أمير الكويت حتى الايام الاخيرة ناطقا بلسان العقل والحكمة وفي طليعة القادة العرب في توحيد الصفوف ومساندة القضايا العربية وبصفة خاصة القضية الفلسطينية وتحرير الاراضي العربية من المحتل الاسرائيلي وعودتها لحضن العرب، بما في ذلك تأييد كافة القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية على مستوى القمة العربية والقمة الاسلامية."

وذكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية بأن أمير الكويت رأس عددا من القمم العربية والإسلامية، مضيفاً: "ونتذكر أميرالكويت وحكمته في ترأس العمل العربي المشترك وكذلك في إطار القمة الاقتصادية العربية وقيادته للأمة العربية في تحقيق الأهداف العربية المشتركة و تدعيم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري فيما بين الدول العربية".

واختتم السفير منير زهران قائلا:" باسم المجلس المصري للشئون الخارجية، نتقدم بخالص العزاء لحكومة وشعب الكويت الشقيق في فقدان المغفور له الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته."

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