شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور نادرة أبيض × أسود لأمير دولة الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 91 عاماً، تاركاً وراء سنوات من الكفاح والنضال في الكثير من القضايا المحلية والعربية من أهمها القضية الفلسطينية.

وتستعرض ”الخليج 365”، صور نادرة من مراحل حياة أمير دولة الكويت الراحل، والتي جمعته مع الكثير من القادة على المستوي المحلي والعربي في فترة شبابه، التي شغل فيها منصب وزير للإعلام بالكويت ومن ثم منصب وزير الخارجية الكويتية على مدار 40 عاماً، محققاً فيها الكثير من العلاقات الطيبة مع دول الجوار.



أمير دولة الكويت الراحل



أمير دولة الكويت في صورة نادرة



صورة أبيض × أسود لامير دولة الكويت

وواصل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عمله العام، منذ عمر الـ 25 عاماً، وحتى وفاته، فبعد أربعة عقود في العلاقات الخارجية كوزير للخارجية الكويتية، انتقلت الي رئاسة الوزراء في الكويت خلال الفترة من 2003 إلى 2006، ثم أميراً للكويت منذ عام 2006.

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ولم يتوان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في خدمة وطنه وأمته والإنسانية بشكل عام، فحققت الكويت في عهده قفزات تنموية واقتصادية في مختلف المجالات، وأسهمت وساطاته في حل العديد من أزمات المنطقة.



الشيخ صباح الأحمد في احدي اللقاءات التلفزيونية



الشيخ صباح الأحمد في السبعينات



الشيخ صباح الأحمد في شبابه



الشيخ صباح الأحمد في صورة أبيض وأسود



الشيخ صباح الاحمد الجابر في صورة نادرة



الشيخ صباح الاحمد أمير دولة الكويت