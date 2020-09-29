شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. محافظة القاهرة تسمح باستئناف البناء بارتفاع 4 أدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم: بوابة الحكومة المصرية.. فتح موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية لحجز اختبارات القدرات بوابة الحكومة المصرية تواصل استقبال تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة محافظة القاهرة تسمح باستئناف البناء لمن يملك رخصة شرط ألا يتجاوز 4 أدوار وزير التعليم يصدر قرارا بقواعد وشروط شغل وظائف الإدارة المدرسية.. تعرف عليها وزارة الهجرة تنفذ 21600 زيارة ضمن حملة "طرق الأبواب" فى 19 قرية بالمنيا أول دفعة من القطارات الكورية الجديدة تدخل الخدمة بالخط الثالث للمترو خلال أيام Advertisements مصر للطيران تسير غدا 34 رحلة دولية وداخلية لنقل 4400 راكب وزيرة التجارة تؤكد طرح منتجات طالبات التعليم الفنى المتدربات بالقومى للمرأة بمعرض تراثنا لجان تفتيش على الفنادق العائمة بالأقصر قبل إعادة التشغيل رئيس اتحاد العمال يرصد التأثيرات السلبية لكورونا على معدلات البطالة الأوقاف تعلن توزيع 104 أطنان لحوم صكوك أضاحى فى 25 محافظة الأسبوع المقبل تعليم الجيزة تستعد للعام الدراسى الجديد بتجهيز المدارس وتدريب الطلاب على التابلت شركة مياه الشرب تنتهى من إصلاح عطل محطة مسطرد وإعادة الخدمة لـ11 منطقة متأثرة "تأثير التكنولوجيا الناشئة على المستقبل".. ملتقى دولى بأكاديمية البحث العلمى أكتوبر المقبل

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