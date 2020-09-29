شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بإعادة تخصيص أراض لإقامة مناطق لوجيستية وإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 563 لسنة 2020 بأن يعاد تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 7457.37 فدان ناحية غرب بحيرة قارون بمحافظة الفيوم وفقاً للوحة والاحدايثات المرفقين لصالح وزارة الانتاج الحربى وذلك لاستخدامها كمنطقة إدارية لميادين الرماية المركزية بالمنطقة . كما نشرت الجريدة الرسمية أيضاً قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 2020 ، بأن يعاد تخصيص المساحتين المبينتين فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها فى إقامة مناطق لوجستية : Advertisements 1- مساحة 27.45 فدان تقريباً ، تعادل 115316.72 متر ناحية المدامود محافظة الأقصر وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( أ ) . 2- مساحة 15.41 فدان تقريباً تعادل 64733 متر ناحية الحسينية محافظة الشرقية وفقاً للوحة وجدول الاحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( ب ) . كما نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 565 لسنة 2020 بأن يعاد تخصيص مساحة (85.32 ) فدان تقريباً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية بناحية طريق القاهرة / السويس وفقاً للخرائط والإحداثيات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة . ونصت المادة الثانية بأن يعاد تخصيص مساحة 65.21 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة القاهرة الجديدة وفقاً للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري بأن تودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المنبينة بالمادة الثانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرارات جمهورية بإعادة تخصيص أراض لإقامة مناطق لوجيستية وإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.