شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام ينعى أمير الكويت.. ويؤكد: عاش مخلصا لقضايا بلاده وأمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مقدما خالص العزاء للشعب الكويتى الشقيق، فى وفاة زعيم عربى عاش مخلصًا لقضايا بلاده وأمته العربية والإسلامية.

أعلن الديوان الأميرى الكويتى منذ قليل، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمى الكويتى قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمى بيانًا من الديوان الأميرى جاء فيه ما يلى : بسم الله الرحمن الرحيم « يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي » ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميرى ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتى والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذى انتقل إلى جوار ربه، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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وكانت الكويت قد أعلنت، فى 18 يوليو الماضى، نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولى عهده، نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، إثر دخول الأمير المستشفى.

ومنذ 23 يوليو، كان يمكث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، فى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج الطبى بعد جراحة خضع لها فى الكويت.

وكان الصباح قام فى عام 2019 الماضى، برحلة علاجية فى الولايات المتحدة استمرت 6 أسابيع، تخللها إلغاء لقاء مع الرئيس الأميركى، دونالد ترامب، بسبب وضعه الصحي.