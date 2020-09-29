شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الوزراء الكويتى اليوم الثلاثاء، الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، وذلك عقب إعلان الديوان الأميري، رحيل قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة ظهر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز (91 عاما) أثناء استكمال علاجه بالولايات المتحدة الأمريكية، منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها فى بلاده.

ويؤدى أمير الكويت الجديد اليمين الدستورية غداَ، بحسب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وقال الغانم في تصريح صحفى، «استمعنا خلال اللقاء لتوجيهات سمو الأمير السامية وتقرر دعوة مجلس الامة لعقد جلسة خاصة يوم غد الاربعاء في تمام الساعة 11 صباحا، يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقا لنص المادة (60) من الدستور.

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وفى هذا التقرير، نتعرف معا على أبرز المعلومات عن ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح.



