مصدر بالكهرباء يتوقع مد فترة تلقى طلبات العداد "الكودى" لـ 30 أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ينتظر موافقة مجلس الوزراء لمد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية و المخالفة نتيجة زيادة إقبال المواطنين على تركيب العدادات الكودية من خلال عمل ممارسات جديده.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع غدا الأربعاء، موكدا أنه من المتوقع مد فترة تلقى طلبات العدادات الكودية حتى 30 اكتوبر المقبل.
وقال المصدر، إن طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9، كما تقدم المنصة خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية للتواصل مع المواطنين.
وتابع المصدر أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، موكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة التى تصب فى مصلحة المواطن و الدولة معا.
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