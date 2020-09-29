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مصر تُعرب عن خالص تعازيها فى ضحايا حـادث تحطم طائرة النقل التابعة لسلاح الجو الأوكرانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن خالص التعازي في ضحايا حـادث تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني، مما أسفر عن وفاة 26 وإصابة شخص.

 

كما أكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب أوكرانيا في ذلك الحادث الأليم، مُتمنياً سرعة الشفاء للمصاب، ومُعرباً عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الأوكراني الصديق لهذا الموقف الصعب.

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