شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُعرب عن خالص تعازيها فى ضحايا حـادث تحطم طائرة النقل التابعة لسلاح الجو الأوكرانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن خالص التعازي في ضحايا حـادث تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني، مما أسفر عن وفاة 26 وإصابة شخص.
كما أكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب أوكرانيا في ذلك الحادث الأليم، مُتمنياً سرعة الشفاء للمصاب، ومُعرباً عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الأوكراني الصديق لهذا الموقف الصعب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تُعرب عن خالص تعازيها فى ضحايا حـادث تحطم طائرة النقل التابعة لسلاح الجو الأوكرانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.