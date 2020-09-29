شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس لـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.