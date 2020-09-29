شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار أول قاضية لرئاسة الدائرة المدنية بالاستئناف العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الاقتصادية اليوم القاضية منى إبراهيم محمد الطويلة رئيس الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، لتكون بذلك أول رئيسة لدائرة من دوائر محاكم الاستئناف العالي . وثمن المستشار عمر مروان وزير العدل قرار الجمعية العمومية، معتبرًا أن ثقة أعضاء المحكمة التي حظيت بها "الطويلة" بمثابة دافعٍ لزميلاتها لتعزيز فرصهن في تولي مناصب قيادية في القضاء، مؤكدًا أن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ يحتمان إسراع الخطى نحو تمكين المرأة ووضعها في المكانة التي تليق بها التزاماً بالدستور المصري الذي يرسخ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، لبناء مجتمع عادل في النظرة لأعضائه بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة أو غير ذلك من أشكال التمييز المحظورة .

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