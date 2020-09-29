شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة: أمير الكويت الجديد يؤدى اليمين الدستورية غداَ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة الكويتى أن الأمير الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح سوف يؤدى اليمين الدستور غدا أمام المجلس. وقال الغانم "التقيت الأمير قبل قليل وتقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام المجلس صباح الغد". Advertisements وكان أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، وذلك بعد رحيل قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة، ظهر اليوم، الثلاثاء، عن عمر يناهز (91 عاما) أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها فى بلاده.

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