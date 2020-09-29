شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: انتخابات البرلمان فى موعدها ولا صحة لصدور حكم قضائى بالإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إنه لا أساس من صحة حول صدور حكم قضائى يقضى بتأجيل انتخابات مجلس النواب التى تجرى حاليا، مشيرا إلى أن الانتخابات فى موعدها طبقا للجدول الزمنى التى أعلنت عنه الهيئة الوطنية فى 10 سبتمبر الماضي.

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وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن الهيئة تواصل الترتيبات اللازمة لانعقاد الانتخابات البرلمانية فى موعدها، ولم تصدر أى احكام بوقف الانتخابات.

ونفى المستشار لاشين إبراهيم الشائعات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الانتخابات أو وقفها بحكم قضائي، مؤكدا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.