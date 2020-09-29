شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الشيخ نواف الجابر الصباح أميرا للكويت خلفا للراحل صباح الأحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الوزراء الكويتى، الشيخ نواف الجابر الصباح أميرا للكويت.

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وأعلن الديوان الأميرى الكويتى منذ قليل، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمى الكويتى قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمى بيانًا من الديوان الأميرى جاء فيه ما يلى : بسم الله الرحمن الرحيم « يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميرى ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتى والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذى انتقل إلى جوار ربه.