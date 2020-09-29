شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط ناعيا أمير الكويت: ذكرى الشيخ صباح ستظل حية فى قلوب المحبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمزيدٍ من الحُزن والأسى، زعيما عربيا نادرا هو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصُباح، أمير دولة الكويت الذى توفى منذ قليل عن عمر يناهز الـ91 عاما. واستذكر الأمين العام الحس العروبي الصادق الذي تمتع به الراحل العظيم، ومواقفه المُشرفة في خدمة القضايا العربية ودعمه للجامعة العربية الذي لم ينقطع، ومساعيه الحميدة للحفاظ على وحدة الصف العربى بحكمته المعهودة، وتمسكه المستمر بالحوار كنهجٍ لحل المُشكلات المستعصية.

وقدم الأمين العام خالص العزاء لولي العهد الكويتى وإلي قيادات دولة الكويت والي شعب الكويت، مؤكداً أن ذكرى الشيخ صباح ستظل حية في قلوب محبيه على امتداد العالم العربي.

وأضاف أن احتفاء العالم بالراحل العظيم ومنحه لقب "أمير الإنسانية" كان فخراً للعرب جميعاً، داعياً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء عما حققه لبلده الكويت، ولأمته العربية على اتساعها.

وأشار مصدر مسئول الي توجيه الأمين العام بتنكيس العلم علي مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة الراحل الكبير.