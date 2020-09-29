شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي ينعى أمير الكويت وإعلان حالة الحداد لمدة 3أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإعلان مصر الحداد 3 أيام، وتدشين القوات المسلحة الغواصة الرابعة طراز (209/ 1400).

السيسي ينعى أمير الكويت: الأمة العربية والإسلامية فقدت قائدا من أغلى رجالها

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي منذ قليل عن عمر يناهز الـ 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.

السيسي يوجه بإعلان حالة الحداد بجميع أنحاء الجمهورية لمدة 3أيام لوفاة أمير الكويت

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، وذلك لوفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق الاول من أكتوبر 2020.. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وداعا أمير الإنسانية.. الشيخ صباح الأحمد 55 عاما من العطاء.. بدأ حياته السياسية قبل سن الـ25.. ساهم فى وضع دستور البلاد بعد الاستقلال.. قضى40 عاما وزيرا للخارجية.. ومنحته الأمم المتحدة لقب "قائد العمل الإنساني"

رحل عن عالمنا منذ قليل، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) بعد أن وافته المنية فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها فى بلاده، ليتشح العالم العربى كله بالسواد على رحيل الأمير الملقب بأمير الانسانية إلى جوار ربه.

القوات المسلحة تحتفل بتدشين الغواصة الرابعة طراز (209/ 1400).. قائد القوات البحرية: مصر لديها كوادر قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة.. الغواصات الجديدة تنفيذ لاستراتيجية تطوير القدرة على مواجهة التحديات

استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية، احتفلت القوات البحرية بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز (209/1400) ألمانية الصنع والتي ستنضم قريباً إلى ترسانة القوات البحرية ، جدير بالذكر أن الغواصة تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كييل الألمانية .

رئيس الوزراء من كفر الشيخ: مواجهة ظاهرة البناء على الأراضى الزراعية لمصلحة الوطن والمواطنين.. مصطفى مدبولى: تعليمات من الرئيس بالنهوض بالقطاع الصحي.. إقامة صرحين طبيين بالمحافظة بتكلفة 3 مليارات جنيه.. صور

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية عقب انتهاء زيارته لمحافظة كفر الشيخ، يرافقه عدد من الوزراء والمحافظ، قائلا: تركيزنا الشديد اليوم على متابعة عدد كبير من المشروعات هدفها الأول هو خدمة المواطن المصري.

المحافظون يبدأون تنفيذ قرار الحكومة باستئناف البناء والتشطيب لأصحاب رخص العقارات حتى 4 أدوار.. معاينة العمل بالغربية للتأكد من التراخيص والاشتراطات البنائية.. ومحافظ أسيوط يعلن تطبيق كل التيسيرات لتنفيذ التكليف

بدأ المحافظون، تنفيذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة بالنهوض بقطاع الصحة ومضاعفة تمويل مشروع البتلو.. رئيس الوزراء يعلن خطة عاجلة لتطوير طريق إسكندرية الزراعى.. مصطفى مدبولى: مخالفات البناء والتعدى على الأراضى جريمة فى حق الوطن

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تركز الفترة القادمة على الكليات التى تخدم سوق العمل، مضيفا أنه خلال جولته التفقدية لمحافظة كفر الشيخ تفقد مستشفى الطوارئ ومعهد الأورام بالمحافظة.

خطة الدراسة لطلاب الابتدائية بالعام الجديد.. 6 أيام حال تحقيق التباعد الاجتماعى.. 6 حصص أسبوعيا من أولى حتى 3 ابتدائى للمواد الأساسية.. وحصتان من 4 حتى 6 ابتدائى فى العربى والرياضيات وحصة فى الإنجليزى والعلوم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل الدراسة وعدد الحصص بالنسبة للطلاب فى المرحلة الابتدائية، استعدادا للعام الدراسى الجديد، حيث أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم خطة الدراسة الخاصة بمراحل التعليم الأساسى للعام الدراسى الجديد 2020/2021، فى ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

مصر ترسل عددا من خطوط إنتاج الخبز الميدانية للأشقاء بجمهورية السودان

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق المتضرر من السيول التى اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملتين بعدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين في أزمتهم .

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مصر تتقدم 6 مراكز فى مؤشر سرعة الإنترنت العالمى (إنفوجراف)

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله تقدم مصر في سرعة الإنترنت الأرضي بـ6 مراكز عن العام الماضي، لتصبح في المركز 91 من أصل 174 دولة عالميًّا، بسرعة تحميل وصلت إلى 31.38 ميجا بايت/ ثانية في أغسطس 2020.

القضاء الإدارى ينظر 100 طعن على انتخابات "مجلس النواب" اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء 100 طعن قضائى، علي انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين، وكذلك على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.





فتح باب تسجيل الرغبات بموقع تنسيق الدبلومات الفنية الإلكترونى غدا

قررت وزارة التعليم العالى فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية، لتسجيل رغباتهم اعتباراً من غد الأربعاء، حتى يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر المقبل، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تفاصيل قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية:

محافظة الجيزة تعلن قطع المياه عن بولاق الدكرور وأرض اللواء لمدة 8 ساعات غدا

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ستقطع المياه لمدة 8 ساعات مساء غدا الأربعاء نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتنفيذ أعمال تحويل خطى مياه شرب أقطار 500 مم ، 300 مم والتى تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبرى ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن مناطق "حى بولاق الدكرور – أرض اللواء".

أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 825 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر للمرة الثانية بقيمة 3 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 825 جنيها للجرام، متأثرا بعودة الارتفاع لسعر أوقية الذهب عالمياً والتي سجلت 1889 دولار.

الأرصاد تتوقع طقسا حارا غداً ورياح مثيرة للرمال على الصعيد.. والقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، فيما يسود طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، تنشط على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.





الأرصاد تعلن انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة بدءًا من الخميس المقبل

توقعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضا تدريجيا بدرجات الحرارة بدءًا من الخميس المقبل، حيث تسجل الحرارة 32 درجة مئوية، ثم تواصل درجات الحرارة انخفاضها الملحوظ على كافة الأنحاء الأسبوع المقبل.

انطلاق برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدى أكتوبر المقبل عبر ON.. يذاع من السبت للثلاثاء التاسعة مساء.. الإعلامية الكبيرة: تجربة جديدة ومختلفة.. والمتحدة للخدمات الإعلامية: نقلة نوعية فى الشكل البرامجى للقناة

ينطلق برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية الكبيرة لميس الحديدى، عبر شاشة ON، بداية أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يذاع من السبت إلى الثلاثاء، فى تمام الساعة التاسعة مساءً، ونشرت الحديدى، البوستر الدعائى لبرنامجها الجديد عبر حسابها على فيس بوك.، وكتبت: تجربة جديدة ومختلفة".





اجتماع طارئ لمجلس إدارة الأهلى الخميس لحسم مصير فايلر

علم ”الخليج 365” أن مجلس إدارة النادى الأهلى سيعقد اجتماع مجلس إدارة طارئ صباح يوم الخميس المقبل، سيشهد حسم مصير السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بشكل نهائى سواء باستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق أو فسخ تعاقده بشكل نهائى، ويشهد الأهلى حالياً حالة طوارئ حتى يوم الخميس المقبل، وهو موعد الإعلان عن مصير السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى سيتوجه لبلاده بعد مواجهة الترسانة فى بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها غداً الأربعاء على ملعب استاد السلام.

اتحاد الكرة يجدد رفض تأجيل مباراة الزمالك وسموحة فى كأس مصر

جدد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، رفضهم تأجيل مباراة الزمالك وسموحة المؤجلة بينهما من دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم 5 أكتوبر المقبل على استاد الإسماعيلية، فى مواجهة صعبة للطرفين نظرا لتقارب المستوى وتقديم الفريق السكندرى لمستوى مميز منذ قدوم أحمد سامى على رأس القيادة الفنية للموج الأزرق خلفا لحمادة صدقى.