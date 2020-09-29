شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية الجديدة تحفة معمارية على أرض مصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مزايا عديدة تتمتع بها العاصمة الإدارية الجديدة وتجعلها مدينة عالمية على أرض مصرية لماذا؟. يصل نصيب الفرد من الأماكن الخضراء 15 متر مربع وهو أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة، وتضم المدينة مشروع "النهر الأخضر" حيث يشمل حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية، وأيضا أحياء المدينة متصلة بشبكة ممرات للمشاة ودراجات أما مدينة المعرفة بالعاصمة ذكية متخصصة وستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار. Advertisements بخلاف أن 60% من احتياجات الطاقة بها تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وكذلك تمثل المساحة السكنية حوالى 67% من مساحتها لتستوعب نحو 6.5 مليون نسمة مستقبلًا. أما الحى الحكومى، فيضم 18 مبنى وزاريا ومبنى للبرلمان يتسع لألف نائب ومبنى للرئاسة وآخر لمجلس الوزراء واستاد أولمبى ومطارات ومدينة طبية.

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