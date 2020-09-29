شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنجيلية يعزي «آل صباح» والشعب الكويتي في وفاة أمير البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تعزية للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولي العهد، ورئيس مجلس الأمة الشيخ مرزوق على الغانم، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وجاء في البرقية: «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولي العهد، ومعالي رئيس مجلس الأمة الشيخ مرزوق على الغانم، وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ولشعب الكويت الشقيق، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. رحم الله الفقيد وألهم الشعب الكويتي الصبر والسلوان».

وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ على الجراح مساء اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يتلقى العلاج باحدى المستشفيات الأمريكية.

وكان تليفزيون الكويت الرسمي قد قطع بثه عصر اليوم بشكل مفاجىء، وأذاع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك عقب تردد أنباء قوية عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.