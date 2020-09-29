شكرا لقرائتكم خبر عن «أسماك قرش وعروس بحر ودلافين».. الصيد الجائر يهدد ثدييات البحر الأحمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نفوق حيوان «عروس البحر» المهددة بخطر الانقراض بمنطقة مرسي علم بالبحر الاحمر بعد اصطدام رفاص احد اللنشات البحرية بها اصبحت الثديات البحرية المهددة بخطر الانقراض والمحظور صيدها بمنطقة البحرالاحمر تواجه تكرار هذة الحوادث وهروبها من مناطق تواجدها وتشمل هذة الكائنات سلاحف ودلافين وأسماك قرش وعروس بحر والقرش الحوتي والحوت القاتل الكاذب.

وأطلقت الجمعيات الاهلية التي تعمل في حماية البيئة البحرية بالبحر الاحمر دعوات للمحافظة على هذة الكائنات وفي مقدمة هذة المخاطر الانشطة البشرية والصيد الجائر داخل مناطق المحميات الطبيعية خاصة الكائنات البحرية المهددة بخطر الانقراض والمحظور صيدها أو بيعها وتداولها دوليا والتي تمثل عنصر الجذب الرئيسي لنحو ٣ مليون سائح من هواة ممارسة الغوص والانشطة البحرية وتعتبر ثروة قومية لمصر ووجه العاملون بجمعيات المحافظة على البيئة اتهامات لوزارة البيئة بتوقف الدوريات البحرية بسبب عدم تجديد ترخيص عدد من اللنشات البحرية لعدم ريس ميكانيكي على هذة اللنشات طبقا باشتراطات هيئة السلامة البحرية والتفتيش البحري.

وامام هذة الاضرار التي تقع للكائنات البحرية وتهدد حياتها اطلق عدد من الغطاسين والعاملين بالانشطة البحرية والمهتمين بالبيئة البحرية حملة لحماية حياة اسماك القرش وعروس البحر والدلافين والسلاحف من النفوق.

كما اطلق عدد من الغطاسين والعاملين بالانشطة البحرية والمهتمين بالبيئة البحرية وحماية الثديات البحرية حملة أخرى لانقاذ حياة احد الدلافين من الموت والمدرجة على قائمة الكائنات البحرية المهددة بخطر الانقراض من الموت وذلك بعد ان وقع اسيرا لسن سنارة وخيوط صيد منذ عدة ايام.

واكد خبير الغوص ايمن طاهر ان العدد الموجود من حيوان الدوجونج الشهير بعروس البحر في مرسي علم بالبحر الأحمر المصري لايتعدي العشرون من تلك الثديات الجميلة ويعتبر احد عوامل الجذب للحياة البحرية وتحقيق دخل وعائد مادي كبير نتيجة الزيارات لمحبي أنشطة السنوركلنج والغوص الحر وغوص السكوبا لمشاهدة هذا المخلوق الجميل. يستوجب الاحتراز وتدريب قائدي الزودياك في مناطق تواجد الدوجونج- المراسي والشروم (الحشائش البحرية). الانشطة البشرية أكبر واخطر عنصر لتدهور الحياة الطبيعية وتهديد الثديات البحرية وان الإصابات نتيجة الاصطدام بريشة رفاص الزودياك.

وناشد «طاهر» مسؤولي وزارة البيئة- قطاع المحميات، ومعهد علوم البحار والجمعيات الاهلية في تكثيف التوعية البيئية والاهم البدء في عمل الدراسات والمسوحات العلمية لايجاد سبل الحفاظ على الكائنات البحرية المهددة بالانقراض إما بسبب العوامل البشرية السلبية أو قضية تغير المناخ َارتفاع درجات الحرارة.

وناشد عدد من محبي البيئة البحرية وجمعيات المحافظة على البيئة بالبحر الاحمر النائب العام بفتح تحقيق عاجل في نفوق عروس بحر مهدد بالانقراض بمرسي علم والعثور على جثتها باحد شواطئ مرسي علم والقيام بدفنها دون الكشف عن السبب الرئيسي لنفوقها عن طريق تشريحها من خبراء معهد علوم البحار لبيان سبب الوفاة بالاضافة إلى عدم القيام بالاجراءات البيئية الصحيحة لعملية الدفن للجثة كما تظهر جثة عروس البحر وجود اصابات متفرقة بحسمها.

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وأكد حسن الطيب رئيس جمعية حمابة البيئة والانقاذ البحري انه سبق وطالب باتخاذ عدة اجراءات لحماية عروس البحر من محركات اللنشات السياحية في المناطق التب تعيس فيها عروس البحر لحمايتها. كانت وزارة البيئة قد كلفت لجنة من باحثي محميات مرسي علم للانتقال إلى موقع العثور على حيوان عروس البحر النافقة وذلك لاجراء المعاينة والفحص وإعداد تقرير علمي بأسباب النفوق للحيوان واتضح من المعاينة من المبدئية أن الحيوان كبير السن وضخم الحجم ونفق من أكثر من ثلاثة أيام وانتفخ وتعرض لخدوش نتيجة اصطدامه بالشعاب المرجانية أثناء طرح الامواج له للشاطئ.