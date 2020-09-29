شكرا لقرائتكم خبر عن «الداودي» يبحث آليات تجميل واجهات الكباري في مدينة قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، الدكتور محمد سعيد، عميد كلية التربية النوعية، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي واشرف انور نائب رئيس مجلس مدينة قنا والمهندس محمود عبدالقادر ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى واحمد الاسد صاحب مبادرة الفن يحارب كورونا، وذلك لبحث آلية البدء في تنفيذ اعمال تجميل واجهات الكباري على الطرق السريعة والداخلية بدائرة مدينة قنا.

استمع محافظ قنا خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بتنفيذاعمال المبادرة مؤكدا على ضرورة مشاركة كافة الاجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني اثناء عمليات التنفيذ وذلك للخروج بأفضل النتائج المرجوة وجعل مدينة قنا نموذجا يحتذي به يمكن تعميمه على باقي مدن المحافظة مضيفا انه سيتم تشجير المدينةعلي النسق الاوروبي خلال شهر اكتوبر المقبل بالتزامن مع اعمال التخطيط التيستشهدها شوارعها وميادينها الرئيسة بهدف اضفاء المظهر الحضاري عليها.

واضاف الداودي انه سوف يتم استخدام انواع من الدهانات تتمتع بجودةعالية لديها القدرة على مقاومة العوامل البيئة كالضوء ودرجة الحرارة والامطار والاتربةو عوادم السيارات مؤكدا على انه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة تلك الاعمال ورصد معدلات تنفيذها اولا بأول، ومن ناحية أخرى وجه الداودي مسئولي الوحدة المحلية بمراجعة كافة الاعمال الخاصة بأعمدة الانارة وتركيب البلدورات وبلاط الأرصفة وعمل الرامبات أمام المصالح الحكومية حتي يتمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من الدخول اليها وانهاء الاجراءات الخاصة بهم.