شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاعتداء عليه.. رئيس «السكة الحديد» يكرم خفير مزلقان مشتول السوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، احمد محمود عبدالله، خفير مزلقان الصحافة بمشتول السوق، بمنطقة شرق الدلتا، لشكره وتكريمه جزاءً لسمو أخلاقه في مواجهة الإساءة وتعويضًا عمَّا أصابه جراء تعدّي قلة غير مسئولة عليه بالضرب وإصابته في وجهه، وذلك عقب اعتداء احد المواطنين عليه نتيجة اغلاقه المزلقان امامه خوفا على حياته، بسبب قرب مرور القطار.

ومن منطلق حرص الهيئة على أبنائها وحفظ حقوقهم، أكد المهندس أشرف رسلان على وقوف الهيئة بجانب العامل المُعتدى عليه لحين حصوله على كامل حقه بالطرق القانونية في مواجهة المعتدين، إعلاءً لقيم الحق والعدل وترسيخًا لمبدأ حماية الهيئة لأبناها من العاملين في مواجهة أية تجاوزات من شأنها المساس بهم أو بحق من حقوقهم.

وتجدر الإشارة إلى قيام الهيئة، بناءً على توجيهات رئيس الهيئة، ممثلة في إدارة الشؤون القانونية بمتابعة المحضر الشرطي المحرر بخصوص الواقعة، كما شملت توجيهات رئيس مجلس الإدارة صرف مبلغ مالي كمنحة استثنائية تضامنًا من الهيئة مع واحد من أبنائها.