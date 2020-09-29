شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار أول قاضية لرئاسة الدائرة المدنية بالاستئناف العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الاقتصادية، الثلاثاء، القاضية منى إبراهيم محمد الطويلة، رئيس الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، لتكون بذلك أول رئيسة لدائرة من دوائر محاكم الاستئناف العالي.

وبحسب بيان، ثمّن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرار الجمعية العمومية، معتبراً أن ثقة أعضاء المحكمة التي حظيت بها «الطويلة» بمثابة دافعٍٍ لزميلاتها لتعزيز فرصهن في تولي مناصب قيادية في القضاء.

وأكد وزير العدل أن الواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ يحتمان إسراع الخطى نحو تمكين المرأة ووضعها في المكانة التي تليق بها إلتزاما بالدستور المصري الذي يرسخ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، لبناء مجتمع عادل في النظرة لأعضائه بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة أو غير ذلك من أشكال التمييز المحظورة.