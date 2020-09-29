شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة المنوفية يوافق على صرف شهر ونصف مكافأة للجهاز الإداري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس جامعة المنوفية، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عادل مبارك، على صرف مكافأة شهر ونصف لجميع أعضاء الجهاز الإداري بحد أدنى ٤٥٠ جنيه، وذلك بمناسبة العام الدراسى الجديد.
يضم المجلس في عضويته الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور عبدالرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.
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