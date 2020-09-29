شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي عن «الإتيكيت» في التعامل مع المرضى بمستشفيات بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أنه في إطار سعيها لتحسين مستوى خدماتها المقدمة لجميع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، أطلقت الإدارة الفندقية برنامجا تدريبيًا عن فن الإتيكيت في التعامل مع المرضى والمنتفعين.

وبحسب بيان، الثلاثاء، استهدف البرنامج تدريب فرق التمريض كمرحلة اولى وسيتم تعميمه على كل مقدمي الخدمة بالهيئة.