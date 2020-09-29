شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تنعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت جامعة بنها رئيساً ونواباً وعمداءً وأساتذة وعاملين وطلاباً، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما، قضاها في خدمة الوطن وقضايا الأمة العربية والإسلامية.
وتقدم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها في بيان له اليوم، بخالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق، ولأبنائه الطلاب الكويتيين الدارسين في المراحل الجامعية المختلفة بكليات الجامعة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
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