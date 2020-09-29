شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تنفي فرض رسوم ضريبية على الدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، في بيان، مساء الثلاثاء، ما تداولته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله قيام قوات الشرطة بمحافظة أسيوط بفرض رسوم ضريبية على الدراجات الهوائية.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة.