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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإعلام تنعى أمير الكويت: زعيم كرّس حياته لخدمة قضايا الوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنعى وزارة الدولة للإعلام، ببالغ الحزن والأسى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وفاته المنية الثلاثاء.
وقالت الوزارة في بيان، إن الأمة العربية والإسلامية فقدت زعيمًا عربيًا كرّس حياته لخدمة قضايا الوطن العربي، وعمل على رفعة وطنه وشعبه وكان له دور بارز في النهوض بدولة الكويت، ستبقى إنجازاته راسخة في وجدان الشعب الكويتي بوجه خاص والشعوب العربية جمعاء، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ على الجراح مساء اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يتلقى العلاج باحدى المستشفيات الأمريكية.
وكان تليفزيون الكويت الرسمي قد قطع بثه عصر اليوم بشكل مفاجىء، وأذاع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك عقب تردد أنباء قوية عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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