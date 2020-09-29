شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإعلام تنعى أمير الكويت: زعيم كرّس حياته لخدمة قضايا الوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنعى وزارة الدولة للإعلام، ببالغ الحزن والأسى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وفاته المنية الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان، إن الأمة العربية والإسلامية فقدت زعيمًا عربيًا كرّس حياته لخدمة قضايا الوطن العربي، وعمل على رفعة وطنه وشعبه وكان له دور بارز في النهوض بدولة الكويت، ستبقى إنجازاته راسخة في وجدان الشعب الكويتي بوجه خاص والشعوب العربية جمعاء، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ على الجراح مساء اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يتلقى العلاج باحدى المستشفيات الأمريكية.

وكان تليفزيون الكويت الرسمي قد قطع بثه عصر اليوم بشكل مفاجىء، وأذاع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك عقب تردد أنباء قوية عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح