شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تنعى أمير الكويت: قائد الإنسانية ورجل السلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة قائد الإنسانية ورجل السلام بعد مسيرة حافلة بالإنجازات لدولة الكويت وعلى المستويين الإقليمي والدولي، خدمة لأمته وللعالم والإنسانية جمعاء.
وقالت الكنيسة في بيان: «نذكر له مواقفه النبيلة والأصيلة تجاه وطننا الغالي مصر، بشكل ساهم في تعميق العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين الشقيقتين».
وتقدمت الكنيسة المصرية بخالص العزاء والمواساة للكويت حكومة وشعبًا ولأسرته الكريمة، ونسأل الله القدير أن يعوض الشقيقة الكويت بمن يكمل مسيرة البناء والنماء، بما يحقق تطلعات الشعب الكويتي في غدٍ أكثر إشراقًا.
أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ على الجراح مساء اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يتلقى العلاج باحدى المستشفيات الأمريكية.
وكان تليفزيون الكويت الرسمي قد قطع بثه عصر اليوم بشكل مفاجىء، وأذاع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك عقب تردد أنباء قوية عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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