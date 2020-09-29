شكرا لقرائتكم خبر عن «ذبح جاره بسكين».. النيابة تحيل عاطلًا إلى الجنايات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت النيابة العامه عاطلا إلى محكمة جنايات القاهرة بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه «جاره» مستخدمًا سلاح أبيض «مطواة»، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفًا تواجده فيه، وما أن تأكد من تواجده حاول استفزازه ثم قام بنحر عنقه، وأحدث إصابته بأنحاء متفرقة من جسده قاصدًا من ذلك قتله.

وكشفت تحريات مباحث حلوان عن وجود خلافات بين عائلة الجاني والمجني عليه وقامت على أثرها عائلة الأول بفرض نفوذها وسطوتها على عائلة المتهم، بقصد تخويفهم فتولد لدى الأخير قصد الانتقام من المجني عليه من سطوة عائلته، فتوجه إلى مكان تواجده، وما أن تأكد من تواجده داخل محله قام بإحضار سلاح أبيض من داخل مسكنه، واستفزه لدفعه للخروج من داخل المحل، ثم اشتبك معه وقام المتهم بإخراج السلاح الأبيض وتعدى على المجني عليه وأحدث إصابته التي أودت بحياته.