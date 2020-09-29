شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة سوهاج يوافق على منح 45 درجة علمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة سوهاج في إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، على منح عدد من الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقال الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن المجلس وافق على منح درجات علمية وترقيات لعدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، تضمنت منح ١٤ درجة دكتوراه لأعضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة، والآداب، والتربية، والطب البشري، لافتا إلى أنه تم منح درجة الماجستير لعدد ٣١ من معاوني الهيئة التدريسية بكليات التربية، والعلوم، والزراعة، والآداب، والطب البشري، وكلية التكنولوجيا والتعليم.