شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تنعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت مكتبة الإسكندرية سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.
وقال بيان نشرته المكتبة اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتاعى «فيس بوك»: ان الأمة العربية والإسلامية فقدت زعيماً عظيماً من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.
وأضاف البيان أن «الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وباسم جميع العاملين بها يتقدم بخالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم،» داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.
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