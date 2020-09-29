شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تربوي: السوشيال ميديا أحدثت زلزالًا في التعامل بين الناس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الدكتورة غادة السمان، الاستشاري الأسري والتربوي، على مرض الازدواجية والتعامل به بين الناس في كل شيء، قائلة: «نحن الآن نمر بتغيرات سريعة في الأفكار والعادات والتقاليد، وحدث انقلاب وزلزال في التعامل بين الناس، خاصة مع ظهور السوشيال ميديا والانفتاح الرهيب في التكنولوجيا».

وأضافت «السمان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الانفتاح على العالم من خلال السوشيال ميديا أحدث نوعًا من أنواع الزلزال لمعتقدات كثيرة وثوابت في المجتمع، مشيرة إلى أن الناس في الماضي كانوا يتعاملون بقواعد ثابتة وراسخة في الأذهان ولا تحيد عنها من عادات وتقاليد تتماشى مع المجتمع الشرقي الأصيل.

وتابعت: «الانفتاح على العالم والتطور الرهيب في التكنولوجيا وظهور مجتمعات أخرى بأفكار مخالفة للعادات والتقاليد الشرقية التي تربينا عليها، خاصة وأن المرأة أصبحت أكثر حرية وجرأة وأصبحت أكثر قوة للعتبير عن رأيها، مما كشف عن أشياء كثيرة لم تكن واضحة من قبل».

وأوضحت أن هذا الانفتاح على العالم الأخر كشف عن المعايير المزدوجة بين الرجل والمرأة، بأن الرجل له كل الصلاحيات وليس به أي عيوب، بينما المرأة أقل شىء يعيبها، مشيرة إلى أن الأجيال القادمة الآن رافضة تمامًا لهذه المعايير المزدوجة بين الأزواج وتواجهها بقوة وتصادم.

وذكر أن مرض الازدواجية في التعامل بين الناس والأزواج في ازدياد مستمر وليس له علاج؛ خاصة مع وجود مواقع التواصل والسوشيال ميديا والتطور الرهيب في التكنولوجيا.

وأضافت «السمان»، أن السوشيال ميديا تخفي الازدواجية خلال التعامل بين الناس؛ حيث يحاول كل واحد إخفاء الازدواجية في التعامل ويظهر بصورة معينة يريد التعامل بها بين الناس غير حقيقته مما يعطيه الفرصة للتجمل والعيش في العالم الافتراضي.

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وتابعت: «هذا العالم الافتراضي يسيطر على نسبة كبيرة من الناس خاصة في التعامل بين الناس وبصورة كبيرة جدًا، قائلة:»لو كنت مسئولة سألغي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لأنه أصبح تفرق اجتماعي وعجزنا على تربية أولادنا من منظور واحد وقيم واحدة ومن عادات وتقاليد واحدة ولكنهم يحصلون على التربية من أكثر من مصدر من خلال السوشيال ميديا مما يجعلنا في صراع دائم معهم.