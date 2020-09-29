شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: توصيل الغاز الطبيعي ل210 ألف وحدة سكنية بالمحافظة بتلكفة 266 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 210 ألف وحدة سكنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، منذ عام 2009 وحتى الآن، بإجمالى تكلفة بلغت 266 مليون جنيه.
وأوضح المحافظ- في تصريح له اليوم- أن الوافر السنوي في اسطوانات البوتاجاز وصل إلى 3.7 مليون اسطوانة سنويا، فيما تم توصيل الغاز لعدد 822 محل تجاري، وهناك محطتي تموين سيارات تعمل بالغاز «كاراجاس بترعة نجع حمادي، وغاز تك أمام مستشفى الأميري»، وجاري إعداد الدراسات لعمل 3 محطات أخرى، لافتا إلى أن توصيل الغاز الطبيعي بدأ في 8 مراكز بالمحافظة، وهي مراكز «سوهاج شرق وغرب النيل، وأخميم، وطهطا، وطما، والمراغة، وجرجا، والبلينا، وجهينة» منوها بأنه سيتم استكمال توصيل الغاز لباقي مراكز المحافظة في «المنشاة، والعسيرات، وساقلتة، ودارالسلام» عقب الإنتهاء من أعمال الصرف الصحي بها.
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