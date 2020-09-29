شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة سوهاج يوافق على بدء الدراسة فى كلية الطب فى 17 أكتوبر القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة سوهاج، في إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، على عدد من القرارات والمقترحات المقدمة من كافة كليات الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، أنه تمت الموافقة على إقتراح مجلس شؤون التعليم والطلاب بشأن تحديد مواعيد بدء الدراسة بكلية الطب البشري بالجامعة في ١٧ أكتوبر القادم، وتوزيع الفرق الدراسية على أيام الأسبوع، حيث تم تخصيص أيام السبت والأحد والاثنين للفرق الأولى والثالثة والخامسة، وكذلك تخصيص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس للفرق الثانية والرابعة والسادسة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المجلس وافق كذلك على بدء الإمتحانات النظرية بكلية الزراعة لدور نوفمبر ٢٠٢٠ في يوم ٢٥ أكتوبر القادم، وتستمر لمدة ٤ أيام متواصلة، بالإضافة إلى الموافقة على إقامة المعسكر الدراسي لطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية خلال الفترة من ٣ حتي ١٥ أكتوبر القادم.