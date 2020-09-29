مصدر أمني: القبض على شخص ظهر في فيديو "هتك عرض 3 أطفال" بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على شخص ظهر في فيديو متداول يظهر فيه اعتدائه جنسيًا على ثلاثة أطفال داخل سيارته بالقاهرة الجديدة. وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه - أنه جار تحرير محضر بالواقعة وعرضه على جهات التحقيق. وفحص أجهزة الأمن مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "هتك عرض 3 أطفال في القاهرة الجديدة". ورصدت المتابعة الأمنية تداول المقطع -مدته دقيقة ونصف- على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسط مطالبات بسرعة ضبط المتهم، فاتخذت إجراءاتها القانونية وتم ضبط المشكو في حقه.

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