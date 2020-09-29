"الوطنية للانتخابات": لا تأجيل لانتخابات البرلمان.. والجدول الزمني دون تغيير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية بالانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن انتخابات مجلس النواب في موعدها دون تأجيل، وما يتردد عن ذلك "شائعة لا أساس لها من الصحة".

وأضاف في بيان أن الانتخابات ستنطلق وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة في 19 سبتمبر المقبل، نافيًا ما تردد عن صدور حُكم من القضاء الإداري بتأجيلها أو وقفها.

ومن المقرر أن يفصل مجلس الدولة في الطعون الانتخابية يوم الجمعة كآخر موعد محدد للفصل في الطعون وفق جدول الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتلقت محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، على مستوى الجمهورية، ما يزيد عن 100 طعن قابلين للزيادة، على انتخابات مجلس النواب.

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وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على مدار ثلاثة أيام "الأربعاء والخميس والجمعة" الطعون القضائية، على انتخابات البرلمان، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين، وكذلك على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أن آخر موعد لإقامة الطعون أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة هو اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر.

وعقب إرسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر المقبل، ويكون يوم 7 من نفس الشهر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.

بذات السياق أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، 5 دعاوى مقامة بشأن انتخابات مجلس النواب، منها الدعوى المقامة من البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، بوقف انتخابات مجلس النواب، وإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه، لجلسة الغد.