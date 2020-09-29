محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تفحص أجهزة الأمن مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "هتك عرض 3 أطفال في القاهرة الجديدة". ورصدت المتابعة الأمنية تداول المقطع -مدته دقيقة ونصف- على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسط مطالبات بسرعة ضبط المتهم. وتبين بالفحص بأن كاميرا مراقبة رصدت الواقعة فى منطقة القاهرة الجديدة وجارى كشف ملابسات الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجهزة الأمن تفحص فيديو هتك عرض 3 أطفال في القاهرة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.