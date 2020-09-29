مرور الجيزة: تحرير 61 مخالفة عدم ارتداء كمامة في المواصلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة جهودها في تنفيد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. حملات وكمائن ثابتة ومتحركة أعدها ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة؛ استهدفت التأكد من التزام قائدي سيارات الأجرة والركاب بارتداء الكمامات الطبية. وخلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت الجهود تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة عن ضبط 61 مخالفة عدم ارتداء كمامة. واتخذت القوات الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات بمختلف القطاعات.

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