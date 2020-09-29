مباحث التموين تضبط صفقة حقائب مدرسية مغشوشة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام شرطة؛ لضبط جرائم الغش التجاري. مأمورية داهمت شركة "جلاسكي" لاستيراد حقائب مدرسية غير مطابقة للمواصفات، وأمكن ضبط المدير المسؤول وبلغ إجمالي المضبوطات 1225 حقيبة. وتبين ببالفحص أن المشكو في حقه كان بصدد عرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين؛ بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. تحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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