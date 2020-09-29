بأمر الرئيس.. فض دور انعقاد مجلس النواب الخميس

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
يعلن الدكتور علي عبدالعال،رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة يوم الخميس المقبل، قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الأول.
جاء ذلك وفقا لما تضمنه جدول الأعمال، الصادر من الامانة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار محمود فوزي .
كان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي أعلن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.
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