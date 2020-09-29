مصر للطيران تتسلم آخر طائراتها الجديدة من صفقة إيرباص 220

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، الطائرة الـ 12 من طراز A220-300 بحروف تسجيل SU-GFI، من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة كيبك بكندا.

وتعد الطائرة هي الأخيرة من إجمالي 12، تعاقدت عليها الشركة من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام تباعًا، وذلك في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية.

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وقال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه من المتوقع أن يحقق أسطول الطيران المصري الذي يخدم مصر خلال السنوات الـ 20 المقبلة نمواً بمعدل ضعفين ونصف (2.5) بالنسبة للطائرات عريضة الهيكل وطائرات الممر الواحد .

ومن جانبه صرح الطيار عمرو أبو العنيين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة تعتبر أول ناقل جوي مشغل للطرازين الايرباص A320Neo وA220-300 معا داخل أسطولها علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا.

جدير بالذكر أن طائرة مصر للطيران من طراز 300-A220 سعة مقعدية 140 راكبًا وخدمات الانترنت علي متن الطائرة، وراحة للركاب، كما تتسم بنوافذها الكبيرة فى كل صف مقاعد، حيث ضوء طبيعى أكبر لكل مسافر، وتعمل الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا على تعزيز رفاهية الركاب.