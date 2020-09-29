لجنة المرأة بـ "المحامين" تعقد أولى اجتماعاتها وسط حضور مكثف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

عقدت لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، أولى اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، بقاعة الحريات بالنقابة، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة، وعدد من المحاميات.

وقالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة المرأة، إنني أعول عليكم في هذه اللجنة، بعد أن أثبتنا للجميع أننا قادرين على أن نقف جنبا إلى جنب، نساند بعضنا البعض، مشيرة إلى أنه يجب على المحاميات الحرص على الكلمة التي تخرج من أفواههم حتى لا تؤخذ ضدهم، وعلينا أن نحتذي بالسيدة هدى شعراوي، وغيرها من النساء اللتي تقلدن العديد من المناصب الهامة في الدولة.

وطالبت مقرر لجنة المرأة، من المحاميات بالترابط والوقوف جنبا إلى جنب، من خلال وجودهم في هذه اللجنة التي تأسست عام 1994، ولكن دورها كان مهمش، مطالبةً بضرورة تفعيل دور اللجنة في المجالس المتخصصة، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة.

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وكشفت عضو مجلس النقابة العامة، عن توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة المرأة بنقابة المحامين، والجامعة الأمريكية، يتضمن عقد دورات متخصصة للمحاميات في العديد من المجالات بشكل مجاني، وستكون الدورات مفعلة على مستوى الجمهورية، بحيث يكون منها جزء الكتروني يخدم المحاميات بالمحافظات الأخرى.

وتابعت:" يجب أن يكون هناك لجنة مرأة بكل نقابة فرعية تتواصل مع اللجنة الأساسية بالنقابة العامة، مشددة على ضرورة أن يكون تشكيل لجنة المرأة من خلال اللجنة نفسها، وعدم تركها للمجالس، سواء الحالي أو القادم، وذلك حتى تتمكن اللجنة من أداء دورها وتحقيق أهدافها.