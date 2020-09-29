أخبار مصر | محافظ القاهرة: عودة أعمال البناء بجميع أحياء العاصمة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: عودة أعمال البناء بجميع أحياء العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المحافظة بدأت اليوم تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالسماح ببدء أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه لن يسمح للحاصلين على رخص بناء لأكثر من 4 أدوار باستكمال البناء بعد الرابع حنى صدور اشتراطات البناء الجديدة التي ستحددها الدولة .

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم السماح بعودة أعمال البناء فى كل أحياء القاهرة لمن يملك رخصة بناء على ألا يتجاوز الدور الرابع، مشددًا على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال الرقابة والمتابعة وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات بناء جديدة.

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