أخبار مصر | بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل خطوط إنتاج الخبز الميدانية للسودان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بتوجيهات من السيسى.. مصر ترسل خطوط إنتاج الخبز الميدانية للسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق المتضرر من السيول التى إجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة،ق اقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملتين بعدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين في أزمتهم.

ومن جانبه أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، ومد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات.

يأتى ذلك إنطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق وتقديم الدعم والتضامن الكامل معها فى أوقات المحن والأزمات.