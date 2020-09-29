أخبار مصر | غدا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ستقوم بقطع المياه لمدة 8 ساعات مساء غدا الأربعاء نظرًا لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتنفيذ أعمال تحويل خطى مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم والتى تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبرى ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن مناطق "حى بولاق الدكرور – أرض اللواء"

وأكدت المحافظة أن مدة الانقطاع من المقرر أن تستمر 8 ساعات وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء غدا الأربعاء، حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنه تم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.