أخبار مصر | مصطفي ثابت يعزي في ضحايا الحادث الأليم بالطريق الإقليمي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مصطفي ثابت يعزي في ضحايا الحادث الأليم بالطريق الإقليمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور مصطفي ثابت رئيس تحرير بوابة الخليج 365، والمرشح في انتخابات مجلس النواب، وحملته الانتخابية بخالص العزاء في وفاة محمد سعد توفيق وطاهر سعد توفيق وزوجة الدكتور عبدالناصر سعد توفيق وبناته الاثنين في الحادث الأليم صباح اليوم بالطريق الإقليمي.

وتقدم ثابت بالعزاء الواجب لأهلنا بمنشأة الجمال والكومي، معبرا عن حزنه الشديد لهذا الحادث الأليم داعيا الله أن يلهم أسر المتوفين الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون